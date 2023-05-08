Глава МЧС России Куренков вылетел в Курган из-за множества природных пожаров Фото: администрация Кургана

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курган в связи с многочисленными природными пожарами в регионе, об этом сообщил ТАСС.

«Природные пожары с лесов и сухой травы перешли на несколько населенных пунктов на Урале. Сложилась сложная обстановка», - приводит агентство слова министра.

Куренков отметил, что «мы вылетаем в Курганскую область, чтобы на месте оценить обстановку, сосредоточить необходимые силы, учитывая все риски и факторы, для того чтобы оперативно справиться с непростой ситуацией».

Уточнялось, что с министром спецбортом из Москвы вылетели специалисты центрального аппарата МЧС, которые на месте определят стратегию по ликвидации возгораний в регионе.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на понедельник, 8 мая, стало известно, что генерал-лейтенант Александр Куренков с оперативной группой чрезвычайного ведомства вылетел в Курганскую область. Из-за сильного порывистого ветра там резко осложнилась ситуация с пожарами.

С воскресенья, 7 мая, на территории всей Курганской области введён режим ЧС. Из 9 ландшафтных пожаров, угрожающих населенным пунктам, 3 удалось локализовать. Сложная ситуация остается в Кургане и деревне Юлдус Шадринского района.

В ближайшее время планируется прибытие аэромобильных группировок из числа пожарно-спасательных подразделений других регионов. Ожидаются два борта ИЛ-76 Минобороны. Общая численность группировки составит более 1000 человек, в борьбе с огнём задействовано в общей сложности 335 единиц техники. С рассветом начнет работу пожарная авиация.

Как ранее сообщала КП-Челябинск, ситуация с пожарами в районах Курганской области — критическая. Борьбу со стихией усложняет сильный ветер до 20 м/с и аномально жаркая погода до +28.

Проводится эвакуация жителей деревни Юлдус Шадринского МО и Кодское Шатровского МО. По обновленным данным в деревне Юлдус горят 20 домов и школа, пострадавших нет.