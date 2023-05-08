Представитель Эрдогана Калын заявил об имеющихся шансах на продление зерновой сделки после 18 мая

В Турции заявили об имеющихся шансах на продление зерновой сделки после 18 мая Фото: REUTERS

Шансы на то, что зерновая сделка, срок действия которой истекает 18 мая, будет продлена, имеются, об этом сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын телеканалу Haberturk.

«Надеюсь на продление зерновой сделки, шансы на этот счет есть», - заявил Калын.

Он подчеркнул, что в этом направлении принимаются необходимые усилия.

Как писал сайт KP.RU, 14 марта замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что зерновая сделка, срок действия которой заканчивался 18 марта, была продлена на 60 дней, а также был подтвержден ее пакетный характер.

Грушко заявил, что Россия продолжит добиваться снятия всех препон для поставок сельхозпродукции на мировые рынки, а переговоры по «зерновой сделке» продолжаются.

Напомним, в основе зерновой сделки находятся два соглашения: Россия-Турция-ООН и Украина-Турция-ООН, которые были подписаны в Стамбуле 22 июля 2022 года.

По условиям сделки, Россия не препятствует вывозу зерна из украинских портов, а взамен нашей стране никто не мешает торговать продовольствием и удобрениями на внешних рынках. Сделка гарантировала украинским кораблям безопасное судоходство из портов Одесса, Черноморск и Южное.

Украинские торговые суда должны пересекать Черное море по специально созданным, «зерновым коридорам», которые будут разминированы. При этом они обязаны заходить в Турцию для досмотра, чтобы исключить контрабанду оружия.