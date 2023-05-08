Французский политик Асселино оценил амбиции Киева по контрнаступлению поговоркой «гора родит мышь» Фото: Александр КОЦ

Амбиции Киева по поводу планируемого контрнаступления не соответствуют действительности, об этом написал в Twitter лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

«Неужели гора родит мышь?» - вопрошает французский политик.

Этими словами Асселино прокомментировал материал Washington Post, что якобы Киев боится не оправдать ожиданий Запада в связи с контрнаступлением.

Как писал сайт KP.RU, 7 мая обозреватели Washington Post написали, что украинские власти боятся, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада.

Авторы приводят в статье слова главы Минобороны Украины Резникова, что в мире переоценены ожидания от контрнаступательной кампании Киева.

В публикации отмечено, что, в частности, задачи для ВСУ усложняются из-за отсутствия западного дальнобойного оружия и истребителей. Ранее Зеленский жаловался, на проигрыш в небе.

В марте Франсуа Асселино заявил, что западным странам все труднее скрывать правду о неудачах ВСУ, а также мнение украинцев о конфликте.