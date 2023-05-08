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НовостиПолитика7 мая 2023 23:20

Французский политик Асселино оценил амбиции Киева по контрнаступлению поговоркой «гора родит мышь»

Такими словами Асселино прокомментировал анонсированное контрнаступление Киева
Сергей ГАПЧУК
Французский политик Асселино оценил амбиции Киева по контрнаступлению поговоркой «гора родит мышь»

Французский политик Асселино оценил амбиции Киева по контрнаступлению поговоркой «гора родит мышь»

Фото: Александр КОЦ

Амбиции Киева по поводу планируемого контрнаступления не соответствуют действительности, об этом написал в Twitter лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

«Неужели гора родит мышь?» - вопрошает французский политик.

Этими словами Асселино прокомментировал материал Washington Post, что якобы Киев боится не оправдать ожиданий Запада в связи с контрнаступлением.

Как писал сайт KP.RU, 7 мая обозреватели Washington Post написали, что украинские власти боятся, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожидания Запада.

Авторы приводят в статье слова главы Минобороны Украины Резникова, что в мире переоценены ожидания от контрнаступательной кампании Киева.

В публикации отмечено, что, в частности, задачи для ВСУ усложняются из-за отсутствия западного дальнобойного оружия и истребителей. Ранее Зеленский жаловался, на проигрыш в небе.

В марте Франсуа Асселино заявил, что западным странам все труднее скрывать правду о неудачах ВСУ, а также мнение украинцев о конфликте.