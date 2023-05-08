FT: ЕС планирует введение санкций против китайских компаний за поставки чипов в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕС впервые после начала конфликта на Украине планирует ввести санкции против якобы поставляющих техническое оборудование в Россию китайских компаний, обсуждение санкционного списка состоится в середине мая, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ.

Издание отметило, что в список попали семь китайских компаний. Все они работают в области разработки полупроводников, микрочипов и электроники.

«Учитывая ключевую роль электронных элементов для использования военно-промышленным комплексом России..., также уместно включить некоторые компании (в санкционный список) в третьих странах..., которые участвуют в разработке, производстве и поставке электронных компонентов для ВПК России», - сказано в проекте документа Еврокомиссии.

Как писал сайт KP.RU, в феврале глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что заявил Китаю о неприемлемости поставок оружия России и сослался на «угрозу, которую несет конфликт на Украине». Ранее глава канцелярии Комиссии ЦК КП Китая по иностранным делам Ван И спросил у него, почему КНР не может поставлять оружие России, если западные страны помогают Украине.

В марте Боррель подтвердил, что у ЕС нет информации о поставках или планировании поставок Китаем оружия России.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупреждал главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о последствиях, если КНР окажет материальную помощь РФ в специальной военной операции на Украине.