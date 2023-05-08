Матвиенко: Запад поддержал создание на Украине радикальных террористических движений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западная поддержка украинского нацизма привела к созданию Киевом радикальных террористических движений, об этом заявила на сайте верхней палаты парламента председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. http://www.council.gov.ru/services/discussions/blogs/144714/

«Именно западная поддержка украинского нацизма привела уже фактически к созданию Киевом радикальных террористических движений, которые устраивают подлые атаки на безоружных людей», - написала Матвиенко.

Политик подчеркнула, что снять с себя вину за это Запад уже не сможет. По ее словам, даже таким образом противники не достигнут своей цели.

«Россия сохранится как государство и как самобытная цивилизация - уникальный суперэтнос», - добавила спикер.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о неизбежной победе России в специальной военной операции на Украине.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что нежелание международного сообщества признавать нацизм на Украине будет губительным для западных стран.

Бастрыкин отметил, что политика двойных стандартов и повсеместное попустительство украинским идеям в условиях глобализации не пройдут мимо благополучных и развитых стран Запада и Северной Америки.

В марте глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нацизм постепенно охватывает все больше и больше стран Европы. Россия видит это, подчеркнул Лавров.