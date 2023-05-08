Беспилотные грузовики могут быть задействованы для подвоза боеприпасов в зоне СВО Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

В зоне СВО могут задействовать беспилотные грузовики для доставки боеприпасов, эвакуации раненных, об этом сообщил РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика Евгений Дудоров.

«...Ведутся работы по доработке и «обеспилочиванию» грузовых автомобилей высокой проходимости в интересах СВО и, возможно, в ближайшее время мы увидим их в действии», - заявил Дудоров.

По его словам, в зоне спецоперации существует широкий спектр задач, которые могут быть под силу беспилотным грузовикам. Это может быть доставка боеприпасов, леса, медикаментов, продуктов питания, эвакуация раненых.

«Сейчас опытный образец беспилотного грузовика проходит испытание... и «машина эффективно показывает себя».

Как писал сайт KP.RU, 4 мая депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн направил министру транспорта РФ Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько обращение, предложив ввести временный мораторий на использование беспилотных летательных аппаратов в России.

Хинштейн отметил, что кроме беспилотников данное предложение касается наземных, надводных, а также подводных и подземных дронов.

Ранее стало известно, что российские десантники в зоне специальной военной операции получили невидимые дроны-камикадзе «Бумеранг». Они используются для поддержки штурма украинских блиндажей, но могут догнать любую боевую машину и залететь прямо в ее люк.