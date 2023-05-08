Представитель Эрдогана Калын: Урегулирование конфликта на Украине осложняется позицией Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущие страны Запада являются сторонниками продолжения украинского кризиса, что осложняет поиски путей его урегулирования, об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk.

«Сейчас международная конъюнктура больше на стороне войны, а не мира. Ведущие силы (Запада) являются сторонниками ее продолжения», - сказал Калын.

Он подчеркнул, что у Турции есть предложение, касающееся урегулирования на Украине, которое он обсудил с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас есть предложение. Есть перспектива, над которой мы работаем, не будем называть это планом», - пояснил представитель Эрдогана.

Как писал сайт KP.RU, 27 марта Ибрагим Калын заявил, что все без исключения страны должны чувствовать себя в безопасности.

«Все должны чувствовать себя в безопасности - от России до Ирана, от США до Евросоюза, от Турции до стран Персидского залива», - сказал Калын.

Он заявил также о необходимости тщательного изучения причин кризиса вокруг Украины.

При этом представитель Эрдогана отметил, что следует оказывать поддержку Украине, но в то же время держать в уме необходимость диалога с Россией.

29 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции заявил о желании организовать мирные переговоры между Москвой и Киевом.