Подпольщики Николаева обозначили адреса украинских силовиков для нанесения ударов Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Подпольщики Николаева обозначили адреса, по которым располагаются подразделения украинских силовиков, для нанесения ударов и призвали мирных граждан избегать появления там, об этом сообщил РИА Новости один из активистов.

«Передаю привет силовикам — начнем с полиции. Говорят, что они все вернулись по своим местам, поэтому зачитаю первоочередной список целей: улица Декабристов, 41 — Главное управление нацполиции в Николаевской области; улица Декабристов, 5 — Центральный райотдел полиции...», - отметил подпольщик.

Активист предупредил жителей города о том, что по этим адресам лучше не появляться.

«Прошу всех николаевцев в ближайшее время там не находиться», — добавил подпольщик.

Как писал сайт KP.RU, в марте благодаря переданным подпольщиками координатам была уничтожена украинская база диверсантов-подводников в Николаеве.

Активист сообщил, что на острове Майский нацисты сформировали отряд диверсантов-подводников, туда прислали британских инструкторов и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками.

Подпольщик заявил, что «детонировало очень долго», склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы.

Отмечалось, что диверсанты-подводники должны были атаковать российские корабли в Черном море.

Ранее в ноябре 2022 года подпольщик из Николаева сообщал, что казармы украинских войск, оборудованные в здании одной из школ города, были поражены российским ударом.

Он заявил, что военные ноют по поводу прилетов в здание гимназии. По нашим данным, там находилось большое количество нацистов, и эти данные мы отправляли куда следует. В результате накрыло всех.