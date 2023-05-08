В Марьинке снайперы уничтожили украинского корректировщика огня

Российские снайперы уничтожили украинского корректировщика огня в Марьинке
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Российские снайперы Южной группировки войск двумя выстрелами уничтожили украинского корректировщика, следившего за передвижением войск РФ в Марьинке (ДНР), об этом рассказал РИА Новости снайпер с позывным «Альфа».
По словам снайпера, они с напарником обнаружили цель, увидели тепловую сигнатуру (изображение - прим.) в проеме двери, посчитали расстояние и с поправкой сделали два выстрела.
«Наблюдатель находится на позиции, прячется и пытается вычислить наше передвижение и наводить украинскую артиллерию, такие попытки нужно сразу пресекать, как только видишь цель - ее нужно сразу убрать», - подчеркнул «Альфа».
Как писал сайт KP.RU, фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка в Харьковской области.
Также Вооруженные силы России нанесли удары по складам и позициям ВСУ в подконтрольном Киеву Орехове Запорожской области.
Ранее в начале апреля на Южно-донецком направлении была пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Снайперской парой подразделения спецназначения уничтожена разведгруппа националистов.