Российские снайперы уничтожили украинского корректировщика огня в Марьинке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские снайперы Южной группировки войск двумя выстрелами уничтожили украинского корректировщика, следившего за передвижением войск РФ в Марьинке (ДНР), об этом рассказал РИА Новости снайпер с позывным «Альфа».

По словам снайпера, они с напарником обнаружили цель, увидели тепловую сигнатуру (изображение - прим.) в проеме двери, посчитали расстояние и с поправкой сделали два выстрела.

«Наблюдатель находится на позиции, прячется и пытается вычислить наше передвижение и наводить украинскую артиллерию, такие попытки нужно сразу пресекать, как только видишь цель - ее нужно сразу убрать», - подчеркнул «Альфа».

Как писал сайт KP.RU, фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка в Харьковской области.

Также Вооруженные силы России нанесли удары по складам и позициям ВСУ в подконтрольном Киеву Орехове Запорожской области.

Ранее в начале апреля на Южно-донецком направлении была пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Снайперской парой подразделения спецназначения уничтожена разведгруппа националистов.