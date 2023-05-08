Глава ГУР Украины Буданов: Киев продолжит нападения на русских по всему миру

Кирилл Буданов Фото: ГУР Украины

Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру, об этом заявил глава управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира», - ответил он, прокомментировав заявление журналиста портала о том, что спецслужбы США признали Киев причастным к теракту, в котором погибла Дарья Дугина.

Как писал сайт KP.RU, утром 6 мая 2023 года на известного российского писателя Захара Прилепина было совершено покушение. Ему удалось выжить, его спасли врачи.

Вечером 7 мая писатель Захар Прилепин в своем первом обращении после покушения рассказал подробности взрыва.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что западная поддержка украинского нацизма привела к созданию Киевом радикальных террористических движений.

Она подчеркнула, что снять с себя вину за это Запад уже не сможет.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нацизм постепенно охватывает все больше и больше стран Европы. Россия видит это, подчеркнул Лавров.