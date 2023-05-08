Что произошло в ночь на 8 мая

Минобороны: Су-34 поразил управляемыми бомбами пункт иностранных наемников в Харьковской области Фото: Министерство обороны РФ

Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка в Харьковской области, об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников.

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