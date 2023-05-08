Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала Байдена «подростком с кучей морщин» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена «подростком с кучей морщин».

«Подростки с множеством морщин…Взрослые ведут себя иначе», – написала она в Twitter, комментируя фотографию, на которой запечатлен американский лидер, вытирающий глаз салфеткой.

На этом фото рядом с Байденом стоит госсекретарь США Энтони Блинкен. Изображение подписано заявлением Госдепа, что Сирия «слишком рано вернулась в Лигу арабских государств».

Напомним, ранее экс-глава МИД Австрии заявляла, что Международный уголовный суд (МУС), выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина, подвергся давлению США и стран Евросоюза. По ее словам, это свидетельствует о том, насколько МУС политизирован. Украина не признает МУС, однако хочет привлечь граждан России по украинскому законодательству, обратила внимание на эту деталь Кнайсль.