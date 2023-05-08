В ЛНР рассказали о камерах для «убеждения» уклонистов в украинских военкомата Фото: пресс-служба президента Украины

В некоторых военкоматах Украины, которые размещены на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, были специальные камеры для «убеждения» уклонистов, рассказала российская военнослужащая из Луганской народной республики.

«В подвале военкомата в комнате содержались те призывники, которые отказывались принимать участие в военных сборах или поступать на военную службу. Это место было для мягкого внушения того, что нужно подписать контракт или пойти на службу в ВСУ», – сообщила она в беседе с РИА Новости.

Напомним, ранее активист подполья Николаева заявил, что сотрудники военных комиссариатов города забирают в мобилизационные пункты всех мужчин без разбора. По его словам, большинство николаевцев не хотят воевать, так как знают, что ежедневно по несколько сотен простых парней гибнут на передовой за киевский режим.

Как писал сайт KP.RU, ранее на Украине рассказали, что Генштаб ВСУ поставил перед украинскими военкоматами задачу набрать еще как минимум 150 тысяч добровольцев вдобавок к тем, кого уже удалось взять.