Депутат Госдумы Чаплин рассказал, за что россияне могут получить штраф в собственной квартире Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Россияне могут получить штраф за нарушения в собственной квартире, заявил депутат Государственной думы Никита Чаплин. По его словам, есть пять нарушений, за которые придется расплачиваться рублем.

«Первое – шум. Время, в которое запрещается шуметь и штраф, обычно устанавливаются региональным законодательством. Чаще всего это с 22:00 до 7:00 и «тихий час» в обед. В Москве штраф за это нарушение до двух тысяч рублей», – рассказал он в беседе с РИА Новости.

Также получить штраф можно за несогласованную перепланировку, например объединение спальни с кухней. Незаконная перепланировка наказывается штрафом до 2,5 тысячи рублей. Кроме того, по словам Чаплина, собственники квартир имеют право использовать их только для проживания, то есть в ней не должны размещаться магазин или другой коммерческий объект. В противном случае – штраф до 1,5 тысячи рублей.

Получить штраф в 1,5 тысячи рублей можно и за курение на балконе в том случае, если табачный дым мешает вашему соседу или окурки попадут на его имущество. Штраф предусмотрен и за курение на детской площадке или в подъезде – до трех тысяч рублей. Такую же сумму придется заплатить за выброс мусора в подъезд или разведение грязи в своей квартире, вследствие которого тараканы побегут к соседям.

Напомним, ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за утечку персональных данных до миллиарда рублей.