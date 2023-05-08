В Конгрессе США призвали американских военных остановить «неминуемое вторжение» мигрантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На этой неделе произойдет вторжение мигрантов в Соединенные Штаты, которое должны срочно остановить американские военные, считает член Палаты представителей Конгресса США Марджори Грин.

«Вот что Джо Байден делает с нашей страной. Необходимо отправить наших военных к границе, чтобы остановить неминуемое вторжение, которое произойдет на этой неделе, когда отменят «Раздел 42», – написала она в Twitter.

По словам парламентария, ситуация с мигрантами уже нестабильная и несет угрозу кризиса национальной безопасности.

В США 11 мая должны отменить законодательную норму «Раздел 42», которая позволяет властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заболевания COVID-19.

Как писал сайт KP.RU, ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что миграционная политика Джо Байдена привела к катастрофической криминальной ситуации в стране. Улицы американских городов наводнены разнообразными деструктивными элементами, вроде наркоманов и преступников, указал политик.