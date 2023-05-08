Представитель Эрдогана Калын обвинил Запад в препятствовании урегулированию конфликта на Украине

Представитель Эрдогана обвинил Запад в препятствовании урегулированию конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада не хотят, чтобы конфликт на Украине был завершен мирным путем, препятствуя его урегулированию, считает официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Международная конъюнктура больше на стороне боевых действий, а не мира. Ведущие силы являются сторонниками продолжения конфликта», – заявил он в эфире телеканала Haberturk.

По мнению представителя Эрдогана, украинский кризис является «холодной войной 2.0», которая ведется не между Россией и Украиной, а между РФ и Западом.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин назвал западные страны «зачинщиками и подстрекателями» конфликта на Украине. Глава государства напомнил, что мысль о вине Запада в начале конфликта он выражал неоднократно и заявил, что поставками оружия Киеву «Запад переходит все красные и даже бордовые линии».