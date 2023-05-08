Потерявшие имущество при пожарах в Курганской области получат выплаты до 50 тысяч рублей Фото: пресс-служба администрации Курганской области

Первые выплаты жителям Курганской области, потерявшим имущество в результате пожаров, начнутся в понедельник, 8 мая, сообщил глава региона Вадим Шумков.

«Мы постараемся определить сразу перечень, по которому полагаются выплаты по 10 тысяч рублей, и они начнутся сегодня в Кургане и остальных муниципальных образованиях», – сказал он журналистам.

Жители, полностью потерявшие имущество при пожарах, получат по 50 тысяч рублей. Как отметил глава Курганской области, сейчас все лишившиеся жилья люди находятся в пунктах временного размещения, где с ними работают психологи. Работа по восстановлению документов, утерянных во время пожаров, будет вестись представителями администрации без выходных, добавил Шумков.

Напомним, ситуация с пожарами в районах Курганской области дошла до критической. Борьбу со стихией усложняет сильный ветер до 20 м/с и аномально жаркая погода до +28 градусов. Число погибших при пожарах в регионе выросло до шести, еще 14 человек пострадали.