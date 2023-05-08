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НовостиПолитика8 мая 2023 7:21

Площадь пожара на складе ВСУ под Одессой превысила десять тысяч квадратных метров

Пожара начался после попадания ракеты
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Площадь пожара на складе ВСУ под Одессой превысила десять тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе ВСУ под Одессой превысила десять тысяч квадратных метров

Фото: REUTERS

Площадь пожара на складе Вооруженных сил Украины в Одесской области превысила десять тысяч квадратных метров, заявила пресс-секретарь сил обороны страны «Юг» Наталия Гуменюк.

«На участках, куда попали ракеты, начались пожары. В складском помещении это более десяти тысяч квадратных метров», – сказала она в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Гуменюк, на складе был очень мощный пожар, в настоящее время он уже ликвидирован.

Напомним, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на складах ВСУ в Одессе и Одесской области произошли пожары и взрывы боеприпасов после прилета российских ракет Х-22.

Как писал сайт KP.RU, в Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар после объявления воздушной тревоги. Кроме того, звуки взрывов были слышны в Киевской и Черниговской областях.