Площадь пожара на складе ВСУ под Одессой превысила десять тысяч квадратных метров Фото: REUTERS

Площадь пожара на складе Вооруженных сил Украины в Одесской области превысила десять тысяч квадратных метров, заявила пресс-секретарь сил обороны страны «Юг» Наталия Гуменюк.

«На участках, куда попали ракеты, начались пожары. В складском помещении это более десяти тысяч квадратных метров», – сказала она в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Гуменюк, на складе был очень мощный пожар, в настоящее время он уже ликвидирован.

Напомним, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на складах ВСУ в Одессе и Одесской области произошли пожары и взрывы боеприпасов после прилета российских ракет Х-22.

Как писал сайт KP.RU, в Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар после объявления воздушной тревоги. Кроме того, звуки взрывов были слышны в Киевской и Черниговской областях.