В Оренбурге задержан третий фигурант дела об обрушении карусели с людьми Фото: пресс-служба УМВД по Оренбургской области

В Оренбурге задержан третий фигурант уголовного дела о крушении карусели с людьми, сообщает Следственное управление СК России по Оренбургской области.

«По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемого задержан 36-летний руководитель ООО «Аттракцион-Сервис», где произошло падение карусели», – сказано на сайте ведомства.

Как уточнили в Следственном управлении, в субботу, 6 мая, в парке имени 50 лет СССР в Оренбурге во время работы аттракциона «Цепочная карусель», на котором находились отдыхающие, произошло обрушение опорной колонны. Ранее были задержаны руководитель фирмы «Винтаж», которая отвечала за техническое обслуживание аттракционов, и человек, который осуществлял организацию монтажа и эксплуатации карусели.

Напомним, среди пострадавших при обрушении карусели двое находятся в тяжелом состоянии: 27-летняя женщина с многочисленными травмами и переломами подключена к аппарату ИВЛ, 10-летнему мальчику требуется помощь нейрохирургов. Всего 12 пострадавших находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.