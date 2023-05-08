Следователи предъявили обвинение в терроризме задержанному за покушение на Захара Прилепина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следственный комитет России предъявил обвинение в терроизме Александру Пермякову, который был задержан за покушение на писателя Захара Прилепина.

«Главным следственным управлением СК по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина Александру Пермякову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»)», – сказали журналистам в ведомстве.

Следователи направили в суд ходатайство о заключении Пермякова под стражу.

Напомним, покушение на известного российского политика и писателя Прилепина было совершено в субботу, 6 мая, на трассе в Нижегородской области. На следующий день после случившегося его вывели из медикаментозной комы. Близкие и коллеги сообщили кое-какие подробности о состоянии и настроении писателя. Тем временем подозреваемый в совершения покушения дает первые показания. Все что известно к этому часу в материале «КП».