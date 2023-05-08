Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о важных событиях для Украины в мае и июне Фото: REUTERS

Вечернее обращение к жителям страны президента Украины Владимира Зеленского было подвергнуто критике со стороны пользователей Twitter.

В своем обращении глава государства заявил о важных событиях для страны в мае и июне. Так, украинский лидер сообщил, что ведется работа над санкциями в отношении РФ, а также рассказал о перспективах получения Украиной нового вооружения.

Один из авторов заявил, что Зеленский объявил всему миру о том, что должно держаться в секрете. Другой попытался найти логику в словах украинского лидера. Третий отметил, что будет любопытно послушать заявления президента Украины в июле.

Еще один пользователь сказал, что Соединенные Штаты дают Украине «еще один шанс для весеннего контрнаступления», и если оно окажется провальным, то США остановят поддержку.

«Актер читает по своему сценарию, а авторы и заказчики удобно устроились в Вашингтоне», - поделился мнением еще один автор.

Как писал сайт KP.RU, ранее авторы Twitter раскритиковали Зеленского за его заявления, сделанные в Международном уголовном суде 3 и 4 мая. Тогда украинский лидер сказал, что якобы «все хотят» видеть президента России Владимира Путина в Гааге.

Напомним, в Кремле неоднократно отмечали, что наращивание поставок оружия Украине не отразится на ходе российской военной специальной операции, но может сделать конфликт более затяжным и привести к печальным последствиям для украинских жителей.