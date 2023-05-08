Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире8 мая 2023 8:47

МИД КНР: возможные санкции против китайских компаний нарушат доверие страны к ЕС

В случае введения санкций Китаю придется «защитить свои права», отметили в ведомстве
Екатерина КОСОБОКОВА
МИД КНР: возможные санкции против китайских компаний нарушат доверие страны к ЕС

МИД КНР: возможные санкции против китайских компаний нарушат доверие страны к ЕС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь в понедельник, 8 мая, заявил, что возможные санкции Евросоюза против семи китайских компаний из-за их поставок оборудования в РФ нарушат доверие КНР к ЕС.

«Если сообщения СМИ окажутся правдой, подобные действия европейской стороны серьезно подорвут взаимное доверие и сотрудничество между ЕС и Китаем», - цитирует ТАСС представителя китайского МИД.

Дипломат предостерег Евросоюз от ошибки, отметив, что в противном случае Китаю придется «решительно защитить свои рационально обоснованные законные права».

Вэньбинь подчеркнул, что Китай выступает против того, чтобы ЕС давил на Пекин, спекулируя темой китайско-российского сотрудничества. Он также напомнил, что КНР занимает «объективную» позицию по теме конфликта на Украине и выступает за его мирное урегулирование.

Как ранее писал сайт KP.RU, 8 мая газета Financial Times сообщила, что Евросоюз впервые с начала украинского конфликта намерен ввести санкции в отношении семи китайских компаний, которые занимаются поставками технического оборудования в РФ.

Напомним, в феврале Пекин обнародовал мирный план урегулирования ситуации на Украине, который включает в себя 12 пунктов. Среди них - призыв к прекращению огня и боевых действий.