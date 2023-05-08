МИД КНР: возможные санкции против китайских компаний нарушат доверие страны к ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь в понедельник, 8 мая, заявил, что возможные санкции Евросоюза против семи китайских компаний из-за их поставок оборудования в РФ нарушат доверие КНР к ЕС.

«Если сообщения СМИ окажутся правдой, подобные действия европейской стороны серьезно подорвут взаимное доверие и сотрудничество между ЕС и Китаем», - цитирует ТАСС представителя китайского МИД.

Дипломат предостерег Евросоюз от ошибки, отметив, что в противном случае Китаю придется «решительно защитить свои рационально обоснованные законные права».

Вэньбинь подчеркнул, что Китай выступает против того, чтобы ЕС давил на Пекин, спекулируя темой китайско-российского сотрудничества. Он также напомнил, что КНР занимает «объективную» позицию по теме конфликта на Украине и выступает за его мирное урегулирование.

Как ранее писал сайт KP.RU, 8 мая газета Financial Times сообщила, что Евросоюз впервые с начала украинского конфликта намерен ввести санкции в отношении семи китайских компаний, которые занимаются поставками технического оборудования в РФ.

Напомним, в феврале Пекин обнародовал мирный план урегулирования ситуации на Украине, который включает в себя 12 пунктов. Среди них - призыв к прекращению огня и боевых действий.