Песков: реакция Москвы на просьбу увеличить число миротворцев в Приднестровье пока не сформулирована

Песков заявил, что реакция Москвы на просьбу увеличить число миротворцев в Приднестровье пока не сформулирована Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 8 мая, заявил, что в настоящее время реакция Москвы на просьбу увеличить количество российских миротворцев в Приднестровской Молдавской республике (ПМР) не сформулирована.

«Нет, пока нет», - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Как писал сайт KP.RU, ранее власти Приднестровья обратились к РФ с просьбой увеличить количество российских миротворцев. Глава представительства ПМР в России Леонид Манаков пояснил, что это связано с рисками для безопасности.

Он уточнил, что в настоящее время в ПМР постоянно находятся не более 450 миротворцев. В то же время по документам их штатная численность составляет 3,1 тысячи человек. По словам Манакова, количество миротворцев в зоне безопасности может быть увеличено, в том числе за счет россиян, которые живут в Приднестровье.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия перебросила тысячи солдат в Одесскую область. Как писал RT, сделано это было для того, чтобы начать подготовку провокаций против ПМР.