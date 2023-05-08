Песков назвал чудовищными слова главы ГУР Украины Буданова об убийстве россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Слова главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о готовности убивать россиян чудовищны, Кремль осуждает их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это действительно чудовищное заявление. Это заявление является прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности», – сказал он журналистам.

Как отметил представитель Кремля, в России есть специальные службы, которые будут делать все для предотвращения терактов. По его словам, Москва будет внимательно отслеживать реакцию Евросоюза и США на заявления Киева о готовности убивать россиян, которые подтверждают правильность решения о начале специальной военной операции.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Буданова о намерении украинцев убивать россиян в «любой точке мира» свидетельством того, что США являются спонсором терроризма.