Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 мая 2023 9:15

Песков назвал чудовищными слова главы ГУР Украины Буданова об убийстве россиян

Это заявление является прямым подтверждением того, что Киев является непосредственным организатором терактов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков назвал чудовищными слова главы ГУР Украины Буданова об убийстве россиян

Песков назвал чудовищными слова главы ГУР Украины Буданова об убийстве россиян

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Слова главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о готовности убивать россиян чудовищны, Кремль осуждает их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это действительно чудовищное заявление. Это заявление является прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности», – сказал он журналистам.

Как отметил представитель Кремля, в России есть специальные службы, которые будут делать все для предотвращения терактов. По его словам, Москва будет внимательно отслеживать реакцию Евросоюза и США на заявления Киева о готовности убивать россиян, которые подтверждают правильность решения о начале специальной военной операции.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Буданова о намерении украинцев убивать россиян в «любой точке мира» свидетельством того, что США являются спонсором терроризма.