Суд арестовал на два месяца обвиняемого в покушении на Захара Прилепина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Суд в понедельник, 8 мая, принял решение о заключении под стражу на два месяца Александра Пермякова, который обвиняется в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом проинформировала Генеральная прокуратура России.

«По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Нижегородской области поддержано ходатайство органов предварительного расследования об избрании Александру Пермякову меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», - сказано в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре напомнили, что Пермяков обвиняется по статьям «террористический акт» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Как ранее писал сайт KP.RU, покушение на известного в России политика и писателя Захара Прилепина произошло в субботу, 6 мая. На трассе в поселке Пионерское Нижегородской области был взорван автомобиль с писателем и его другом. В результате инцидента Прилепин был ранен, а его товарищ скончался. На следующий день писателя вывели из медикаментозной комы.

Позже по подозрению в совершении преступления сотрудники правоохранительных органов задержали Александра Пермякова, а в понедельник, 8 мая, следователи предъявили ему обвинение в терроризме.