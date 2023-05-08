Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях Фото: REUTERS

Украинское СМИ «Клименко тайм» в понедельник, 8 мая, проинформировало о том, что в Харьковской и Днепропетровской областях страны были слышны взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Позже на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ночь на понедельник, 8 мая, сигналы воздушной тревоги прозвучали в Киеве и Киевской области. Позднее местные СМИ проинформировали, что в там прозвучали взрывы.

Также сообщалось, что взрывы произошли в Одессе, там же было зафиксировано возгорание.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.