Президент Узбекистана Мирзиёев подписал закон о досрочных выборах главы государства Фото: REUTERS

На сайте национальной базы законодательства Узбекистана опубликован конституционный закон, позволяющий президенту Республики объявлять досрочные выборы главы государства. Соответствующий документ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ранее закон был утвержден законодательной палатой, а затем сенатом. Документ вступает в силу с момента опубликования.

Позже стало известно, что досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Республике прошел референдум по законопроекту о конституции Узбекистана в новой редакции. Жителям страны предстояло ответить на вопрос о том, принимают ли они конституционный закон Республики Узбекистан «О конституции Республики Узбекистан». Документ в новой редакции предполагает продление срока полномочий главы государства с пяти до семи лет.

Напомним, в ноябре 2021 года Шавкат Мирзиёев одержал победу на выборах президента Узбекистана, набрав 80,12 процентов голосов избирателей.