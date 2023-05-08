Боррель признал, что конфликт на Украине раскрыл разногласия Запада с другими частями мира Фото: REUTERS

Конфликт на Украине обнажил разногласия Запада с другими частями мира, считает верховный представитель Евросоюза по иностранных делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Разрыв между Западом и остальными выходит за рамки боевых действий. Это результат глубокого разочарования, гнева из-за неправильного управления глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны», – заявил он в своем блоге на сайте дипломатической службы ЕС.

Дипломат предположил, что эти противоречия будут только усиливаться. По его мнению, в мире идет «битва мнений и битва предложений», однако конфликт на Украине укрепил трансатлантический альянс.

Напомним, ранее Боррель заявил, что в Европе считают единственно возможным вариантом дипломатического решения украинского конфликта план президента Владимира Зеленского, а мирный план Китая не воспринимается всерьез.