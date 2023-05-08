Путин пообещал поддержку всем пострадавшим от пожаров в Курганской области Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководитель МЧС России Александр Куренков в понедельник, 8 мая, сообщил, что президент страны Владимир Путин пообещал оказать поддержку всем, кто пострадал в результате пожаров в Курганской области. Такое заявление глава ведомства сделал по итогам телефонного разговора с главой государства.

«Владимир Владимирович так и сказал, что обязательно будем всем помогать», - сказал Куренков.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, в свою очередь, добавил, что региональные власти также окажут всю необходимую помощь погорельцам.

Ранее сайт KP.RU сообщал, жители Курганской области, потерявшие имущество при пожарах, получат до 50 тысяч рублей. Первые выплаты, по словам Шумкова, начнутся уже в понедельник, 8 мая. Как рассказал губернатор, в настоящее время все лишившиеся жилья люди находятся в пунктах временного размещения.

Напомним, ситуация с пожарами в Курганской области дошла до критической. Борьбу с возгораниями усложняет сильный ветер до 20 м/с и аномально жаркая погода до +28 градусов. В результате пожаров в области погибло шесть человек. Кроме того, еще 14 человек пострадали.