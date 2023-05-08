Российские силы взяли штурмом здание вблизи медицинского училища в Артемовске Фото: Александр КОЦ

Российские силы успешно штурмовали здание рядом с медицинским училищем в западной части Артемовска.

По информации РИА Новости, российские бойцы ворвались в здание и зачистили его. Во время штурма они стреляли очередями и забрасывали в здание гранаты. После того, как оно было зачищено, российские силы открыли огонь на поражение позиций в соседних зданиях.

Как писал сайт KP.RU, накануне Министерство обороны РФ сообщило, что российские штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ с флангов заняли еще два квартала в Артемовске.

Тем временем командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил о принятии с боевыми командирами оперативных решений по Артемовску. По его мнению, обстановка в городе для ВСУ напряженная, но контролируемая.

Военкор KP.RU Александр Коц отмечал, что из-за почти полного контроля города российскими силами Киев заводит в город резервы ночью и оставляет их в жилых домах, не приспособленных к обороне.