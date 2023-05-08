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НовостиПолитика8 мая 2023 12:32

Глава МВД Турции заявил, что Анкара игнорирует заявления Байдена

Сулейман Сойлу также заявил об отсутствии доверия к США
Сергей КУДРИН
Глава МВД Турции заявил, что Анкара игнорирует заявления Байдена

Глава МВД Турции заявил, что Анкара игнорирует заявления Байдена

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любые заявления президента США Джо Байдена игнорируются руководством Турции, и если республика когда-либо доверится американцам - её судьба будет такой же, какая постигла Афганистан. Об этом заявил руководитель турецкого МВД Сулейман Сойлу, пишет местная газета Hurriet.

«Было время, когда СМИ в Турции были ориентированы на Запад. Если американские послы что-то говорили, это становилось главной новостью. Сейчас, если что-то говорит президент США, Турция не обращает на него внимания», - говорит Сойлу.

По словам главы МВД Турции, при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане стране удалось выйти из-под влияния американцев, и сейчас в республике нет ни одного института, который следовал бы прозападной политике.

Также Сойлу обвинил США в попытке создания террористической ячейки на границе Турции. По его мнению, именно американцы организовали теракт 2022 года в Стамбуле. Турецкий чиновник придерживается радикально-антизападной позиции, заявляя о том, что Америка стабильно теряет уважение в мире, а Европу называет «пешкой» Вашингтона.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Турция отказалась от просьб США отправить Украине комплексы C-400.