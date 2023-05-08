Минобороны России менее чем за год построило новый военный городок в Чечне

Тимур Иванов неоднократно посещал площадку строительства нового военного городка в Чечне Фото: Минобороны РФ

В понедельник, 8 мая, в населенном пункте Серноводское в Чечне состоялось торжественное открытие нового современного военного городка, строительство которого было завешено менее чем за год.

В мероприятии приняли участие замминистра обороны России Тимур Иванов, глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель местного парламента Магомед Даудов.

По информации Минобороны, военный городок был построен в короткие сроки. Так, военные начали строительство в июне 2022 года, а в настоящее время уже сдали полностью готовых комплекс из более чем 50 объектов. Это, в том числе, общежития, казармы, столовые, парковая зона для военной техники, спорткомплекс и другое. Общая площадь застройки превысила 54 гектара.

Отмечается, что строительство велось при поддержке властей Чечни. Все вопросы, связанные со стройкой и поставками материалов, решались оперативно, в том числе при возведении городка использовались строительные материалы производителей из республики.

Кроме того, замминистра обороны РФ принял участие в рабочей встрече с Кадыровым. На ней обсуждались вопросы сотрудничества и перспективного развития инфраструктуры в Чечне.

Ранее военные построили в республике ряд жилых домов для военнослужащих и членов их семей в населенных пунктах Шали и Борзой.

О строительстве нового военного городка в Чечне ранее писал сайт KP.RU. Тогда сообщалось, что в нем будут размещаться подразделения, дислоцированные на территории республики.