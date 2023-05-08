Неразорвавшийся снаряд ВСУ обнаружен в детском саду поселка Теткино в Курской области, фото: телеграм-канал Романа Старовойта

Из здания детского сада в посёлке Теткино, Курской области, был вынесен неразорвавшийся снаряд, оставшийся после последнего обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своих социальных сетях губернатор региона Роман Старовойт.

«Обычный детсад стал излюбленной целью украинских неонацистов, как и другие объекты инфраструктуры на границе. Хотя само учреждение ради безопасности детей не работает с весны прошлого года, его продолжают обстреливать», - пишет чиновник.

Группа разминирования вынесла снаряд, оставшийся в опустевшем детском саду с 7 мая 2023 года. Губернатор поблагодарил сотрудников экстренных служб, отметив их мужество, а также выразил восхищение всеми жителями приграничных районов, которые продолжают жить и обеспечивать жизнедеятельность своих населённых пунктов, несмотря на обстрелы со стороны киевских неонацистов.

Старовойт также предупредил о вероятных провокациях и атаках со стороны ВСУ, которые могут быть приурочены к празднованию Дня Победы, призвав жителей быть бдительными и осторожными.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 7 мая ВСУ обстреляли посёлок Теткино. Люди не пострадали, но были повреждены частные дома, школа и детский сад. Всего было насчитано десять прилётов.