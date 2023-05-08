Президент Южной Осетии поздравил россиян и Владимира Путина с приближающимся Днём Победы, фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил Владимира Путина и всех россиян с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, в преддверии приближающегося праздника 9 Мая. Об этом сообщила пресс-служба Гаглоева.

Как отметил глава закавказской республики, герои времён Великой Отечественной войны сегодня являют собой пример для подражания всем воинам России и Южной Осетии, а память о них, об их стойкости и мужестве, всегда будет объединять народы и подпитывать их моральный, нравственный дух.

Гаглоев обратился ко всем гражданам России и лично президенту Владимиру Путину, пожелав «неиссякаемой силы духа, твердой уверенности, неизменных успехов и побед во всех начинаниях».

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент России Владимир Путин направил поздравления с приближающимся Днём Победы лидерам практически всех стран СНГ.