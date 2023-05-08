Арестован руководитель компании, ответственной за обслуживание рухнувшей карусели в Оренбурге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задержан третий фигурант уголовного дела, посвящённого обрушению карусели в парке аттракционов Оренбурга. На этот раз Дзержинский районный суд города арестовал 36-летнего руководителя ООО «Аттракцион-сервис», компании, занимавшейся обслуживанием карусели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

«По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемого задержан 36-летний руководитель ООО "Аттракцион-Сервис", где произошло падение карусели», - пишет ведомство.

До этого были задержаны ещё два человека, также являвшихся руководителями компаний, занимавшихся обслуживанием парка аттракционов в Оренбурге. Уголовное дело было возбуждено по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее KP.RU сообщил о том, что при обрушении карусели в Оренбурге 6 мая 2023 года пострадали 19 человек. В тяжёлом состоянии находятся 27-летняя женщина и 10-летняя девочка.