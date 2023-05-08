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НовостиПолитика8 мая 2023 14:32

Минобороны РФ: Российские штурмовые отряды продолжают наступление на западе Артёмовска

Поддержку штурмовикам оказывали подразделения ВДВ и авиация
Сергей КУДРИН
Минобороны РФ: Российские штурмовые отряды продолжают наступление на западе Артёмовска

Минобороны РФ: Российские штурмовые отряды продолжают наступление на западе Артёмовска

Фото: Александр КОЦ

Российские штурмовые отряды продолжают наступление на Донецком направлении спецоперации на Украине, в городе Артёмовск. Штурмовики атакуют оставшиеся под контролем ВСУ несколько западных кварталов города, при поддержке подразделений воздушно-десантных войск и авиации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Всего за последние сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли более 380 военнослужащих и западных наёмников, четыре бронемашины, один танк, самоходную артиллерийскую установку «Акация», две гаубицы Д-20, одну Д-30 и шесть автомобилей, приспособленных под боевые нужды.

Возле Верхнекаменского и Краматорска российские войска уничтожили два склада киевских неонацистов, на которых хранились боеприпасы и артиллерийские снаряды для 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Ранее KP.RU сообщил о том, что российские войска штурмом захватили ещё одну ключевую позицию в Артёмовске - здание, расположенное рядом с местным медицинским училищем.