Полиция Парижа разогнала толпу провокаторов, которые пытались помешать акции «Бессмертный полк» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 8 мая, в 15:00 по московскому времени, в Париже началась акция памяти воинов Великой Отечественной войны «Бессмертный полк». Толпа провокаторов с украинскими флагами пыталась помешать мероприятию, но их разогнала французская полиция. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Бессмертный полк» в Париже начался на площади Республики, и незадолго до старта акции к площади начали стекаться агрессивно настроенные люди, держащие в руках украинские флаги и символику. Они выкрикивали оскорбительные и антироссийские лозунги, однако их быстро прогнали с площади парижские полицейские.

Шествие «Бессмертного полка» в Париже движется от площади Республики до кладбища Пер-Лашез, в сопровождении французской полиции и под советскую музыку времён войны.

Ранее KP.RU сообщил о том, что акция «Бессмертный полк» проходит далеко не только в России. Шествия в память о погибших героях проводятся в Испании, Южной Корее, Словакии, Австрии, Ливане, Венгрии и многих других странах мира.