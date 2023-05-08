Песков: Власти делают всё необходимое для безопасного проведения парада Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 8 мая, что власти страны делают всё необходимое для обеспечения наивысшего уровня безопасности на параде Победы, который состоится 9 Мая. Об этом он заявил в прямом эфире на Первом канале.

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, тем более, когда речь идет о присутствии иностранных гостей, о присутствии нашего главы государства», - заявил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина также подчеркнул, что последние события и теракты, организованные украинскими спецслужбами, требуют от России быть настороже, и тщательно прорабатывать планы массовых мероприятий. Помимо прочего, все действия киевского режима лишний раз подтверждают то, что спецоперация была начата не просто так - Украина активно подтверждает все тезисы, которыми в Москве объясняли проведение СВО.

Ранее KP.RU сообщил о том, как президент России Владимир Путин объяснял причины начала военной спецоперации на Украине, которая стала вынужденным шагом после долгих попыток мирного урегулирования.