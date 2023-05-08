Прилепин рассказал о начавшихся ещё с 2017 года угрозах со стороны ВСУ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Известный российский писатель Захар Прилепин узнал о том, что за ним охотятся украинские спецслужбы, ещё в 2017 году. ВСУ выделили сразу несколько диверсионных групп, которые занимались только подготовкой убийства Прилепина. Об этом заявили агентству РИА Новости в пресс-службе недавно пострадавшего от взрыва писателя.

«Впервые мне сообщили, что по мне работают в ДНР несколько диверсионных групп с Украины еще в 2017 году. Был в пятерке на ликвидацию. Я тогда был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР», - рассказывает Прилепин.

У писателя есть дом в Донецке, и сапёры уже дважды разминировали прикреплённую к нему взрывчатку. Одно из последних предупреждений поступило Прилепину от российских спецслужб недавно, накануне отъезда из Луганской Народной Республики. Писателя предупредили, что в городе работают несколько украинских групп, цель которых - устранить лидера общественного мнения.

При этом Прилепин заявил, что недавнее нападение никак не повлияет на его работу и взгляды, как и на решение служить по контракту.

Ранее KP.RU сообщил о том, как родные писателя Захара Прилепина рассказали последние новости о покушении, о состоянии известного публициста, и что конкретно произошло 6 мая 2023 года.