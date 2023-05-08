Полиция Берлина задержала экс-работника клиники «Шарите» по подозрению в убийстве двух пациентов Фото: REUTERS

Бывшего сотрудника знаменитой берлинской клиники «Шарите» задержали по подозрению в умышленном убийстве двух пациентов. 55-летнего кардиолога подозревают в введении увеличенных доз успокоительных, из-за чего наступила смерть двух подопечных больницы. Об этом сообщила генеральная прокуратура Берлина.

Сообщается, что подозреваемый был уволен из клиники ещё в августе 2022 года. По версии следствия, в 2021 и 2022 годах, он умышленно ввёл крайне высокие дозы седативных веществ своим тяжелобольным пациентам, из-за чего те скончались.

Кардиолог был задержан ранним утром 8 мая 2023 года, в ближайшее время суд выпишет ордер на арест кардиолога.

Ранее KP.RU сообщил о том, что полиция Берлина начала расследование утечки государственной тайны после того, как общественность узнала о тайном визите президента Украины Владимира Зеленского.