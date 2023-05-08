Александр Лукашенко прилетел 8 мая в Москву с рабочим визитом Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву с рабочим визитом 8 мая 2023 года. Сразу после приземления в столице России он встретился с послом Белоруссии в РФ Дмитрием Крутым, а также с государственным секретарём Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого».

После приземления и встречи, белорусского лидера проводили к кортежу с государственными флагами республики, на котором он отправился на короткую встречу с Крутым и Мезенцевым. Известно, что Лукашенко примет участие в праздновании Дня Победы, и будет присутствовать на параде на Красной площади.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент России Владимир Путин направил поздравление с Днём Победы лично Александру Лукашенко и всему белорусскому народу, указав на наследие героев Великой Отечественной войны и недопущение оправдания нацизма современными идейными наследниками.