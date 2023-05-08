Умерла Грейс Бамбри, знаменитая американская оперная певица Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умерла популярная американская оперная дива Грейс Бамбри. Сообщается, что она скончалась на 87-м году жизни, в больнице столицы Австрии, Вены. Об этом известило общественность Австрийское агентство печати.

Долгое время Бамбри жила в Зальцбурге, который уже стал её постоянным местом проживания. Известно, что знаменитую певицу похоронят на её малой родине, в штате Миссури, в городе Сент-Луис.

Грейс Бамбри стала всемирно известной после того, как в 1961 году дебютировала на Байройтском фестивале в Германии. Она стала первой темнокожей исполнительницей, добившейся таких высот в сфере оперы. Бамбри была награждена медалью Рихарда Вагнера (1963), премией Центра Кеннеди за вклад в исполнительское искусство (2009) и премией ЮНЕСКО. В Сент-Луисе её внесли на местную Аллею славы.

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