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НовостиВ мире8 мая 2023 19:26

Умерла Грейс Бамбри, знаменитая американская оперная певица

Певица скончалась на 87-м году жизни в Вене
Сергей КУДРИН
Умерла Грейс Бамбри, знаменитая американская оперная певица

Умерла Грейс Бамбри, знаменитая американская оперная певица

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умерла популярная американская оперная дива Грейс Бамбри. Сообщается, что она скончалась на 87-м году жизни, в больнице столицы Австрии, Вены. Об этом известило общественность Австрийское агентство печати.

Долгое время Бамбри жила в Зальцбурге, который уже стал её постоянным местом проживания. Известно, что знаменитую певицу похоронят на её малой родине, в штате Миссури, в городе Сент-Луис.

Грейс Бамбри стала всемирно известной после того, как в 1961 году дебютировала на Байройтском фестивале в Германии. Она стала первой темнокожей исполнительницей, добившейся таких высот в сфере оперы. Бамбри была награждена медалью Рихарда Вагнера (1963), премией Центра Кеннеди за вклад в исполнительское искусство (2009) и премией ЮНЕСКО. В Сент-Луисе её внесли на местную Аллею славы.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 22 апреля 2023 года умерла оперная певица Большого театра Анна Бондаревская.