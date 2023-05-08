Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 мая 2023 20:28

Госдеп: США не поддерживают удары по гражданским лицам ни в России, ни на Украине

Эта позиция США остается неизменной, заявил заместитель пресс-секретаря Патель
Сергей ГАПЧУК
Госдеп: США не поддерживают удары по гражданским лицам ни в России, ни на Украине

Госдеп: США не поддерживают удары по гражданским лицам ни в России, ни на Украине

Фото: REUTERS

США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам ни в России, ни на Украине, об этом заявил РИА Новости заместитель пресс-секретаря госдепа Ведант Патель, прокомментировав слова главы ГУР Украины Буданова.

«Мы предельно ясно дали понять, что не одобряем нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или любой другой части света», - сказал Патель.

Он подчеркнул, что «эта позиция остается неизменной».

Как писал сайт KP.RU, ранее Буданов заявил, что Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру. Так он прокомментировал заявление, что спецслужбы США признали Киев причастным к теракту, в котором погибла Дарья Дугина.

Мария Захарова назвала заявление Буданова о намерении украинцев убивать россиян свидетельством того, что Вашингтон является спонсором терроризма.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что западная поддержка украинского нацизма привела к созданию Киевом радикальных террористических движений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Буданова о готовности «убивать россиян» чудовищны, Кремль осуждает их.