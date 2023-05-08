Госдеп: США не поддерживают удары по гражданским лицам ни в России, ни на Украине Фото: REUTERS

США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам ни в России, ни на Украине, об этом заявил РИА Новости заместитель пресс-секретаря госдепа Ведант Патель, прокомментировав слова главы ГУР Украины Буданова.

«Мы предельно ясно дали понять, что не одобряем нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или любой другой части света», - сказал Патель.

Он подчеркнул, что «эта позиция остается неизменной».

Как писал сайт KP.RU, ранее Буданов заявил, что Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру. Так он прокомментировал заявление, что спецслужбы США признали Киев причастным к теракту, в котором погибла Дарья Дугина.

Мария Захарова назвала заявление Буданова о намерении украинцев убивать россиян свидетельством того, что Вашингтон является спонсором терроризма.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что западная поддержка украинского нацизма привела к созданию Киевом радикальных террористических движений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Буданова о готовности «убивать россиян» чудовищны, Кремль осуждает их.