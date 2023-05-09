USA Today: США передадут Киеву танки Abrams без секретного оборудования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США снимут с передаваемых Киеву танков Abrams секретное оборудование, чтобы не допустить его попадания в руки российских военных, об этом сообщило издание USA Today.

«Эти мощные танки еще месяцы не смогут попасть на поле боя...», - говорится в статье.

Издание подчеркнуло, что танки «модифицируются для снятия чувствительных технологий, которые могут попасть в руки российских сил».

Как писал сайт KP.RU, 24 января стало известно, что Вашингтон может отправить на Украину как минимум 30 танков M1 Abrams.

25 января газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников написала, что американские танки Abrams, об отправке которых Киеву может сообщить Вашингтон, скорее всего, не прибудут на Украину в ближайшее время. Подчеркивалось, что поставка займет многие месяцы или даже годы.

24 февраля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в танках Abrams на Украине нет большого смысла, отметив, что Джо Байден слышал эту оценку.

21 марта официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты решили передать Украине более старую версию танков Abrams, поскольку в этом случае их поставка будет осуществлена быстрее.