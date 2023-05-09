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НовостиПолитика8 мая 2023 22:07

Песков: Путин провел беседу с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Встреча президентов России и Узбекистана прошла в Кремле
Сергей ГАПЧУК
Песков: Путин провел беседу с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Песков: Путин провел беседу с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин провел беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что встреча двух президентов состоялась в Кремле.

Как писал сайт KP.RU, 8 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон вылетел из международного аэропорта Душанбе в Москву, где он планирует принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет в Россию с рабочим визитом. В Москве глава государства примет участие в Параде Победы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится с рабочим визитом в Москву для того, чтобы на следующий день принять участие в мероприятиях ко Дню Победы.

Напомним, президент России Владимир Путин направил послания с поздравлением с Днем Победы лидерам всех стран СНГ, кроме Молдавии, а также главе Туркменистана.

Владимир Путин призвал коллег свято хранить завещанные традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне и оправдания нацистов, а также их «нынешних идейных наследников».

Он также передал слова благодарности всем ветеранам Великой Отечественной и труженикам тыла и пожелал им доброго здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.