Президент Чапутова заявила, что Словакию от фашизма освободила Красная армия Фото: REUTERS

Президент страны Зузана Чапутова в соцсетях заявила, что территорию Словакии в годы Второй мировой войны главным образом освободила советская Красная армия.

«Наша территория и территория Восточной Европы главным образом была освобождена советской Красной армией при помощи отечественного сопротивления, 1-го Чехословацкого армейского корпуса и румынской армии», — написала Чапутова.

Президент Словакии напомнила, что в антигитлеровскую коалицию входили и другие крупные державы - Великобритания, США, Франция и Китай.

«К концу войны в нее были вовлечены более 50 государств мира», - подчеркнула она.

Как писал сайт KP.RU, обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин заявил, что «Зеленский реализовал главную мечту бандеровских ублюдков – он ликвидировал на Украине День Победы».

Теперь 9 мая на Украине будут отмечать День Европы. Как подчеркнул Гришин, день той самой Европы, которая вся практически легла под Гитлера, снабжала его войска оружием и техникой, танками и самолетами, амуницией, продовольствием и даже своими солдатами и офицерами, которые в составе вермахта и войск СС пошли оккупировать Советский Союз.

Напомним, 8 мая Зеленский подписал указ об установлении в стране Дня Европы, который будет ежегодно праздноваться 9 мая.

«Установить на Украине День Европы, который отмечать ежегодно 9 мая совместно с государствами Европейского союза», – говорится в документе.

Сообщается, что День Европы установлен в республике в связи с «осознанием европейской идентичности украинского народа» и «с целью укрепления единства народов Европы, обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте».

Зеленский предложил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая.