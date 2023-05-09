Axios: Президент США Байден обеспокоил свою жену Джилл нездоровыми гастрономическими предпочтениями Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден обеспокоил свою супругу нездоровыми гастрономическими предпочтениями, питаясь углеводами и игнорируя клетчатку и рыбу, об этом написал портал Axios со ссылкой на окружение президента.

«Гастрономическая борьба столкнула предпочитающего углеводы, а не зелень, Джо Байдена и первую леди Джилл, которая настаивает, чтобы супруг ел больше рыбы и овощей, независимо от того, что они ему не нравятся», - говорится в публикации.

Портал отметил, что диета Байдена важна в контексте поддержания здоровья 80-летнего президента в преддверии новых выборов.

Помощники Байдена якобы говорят, что тот «ест как ребенок»: на его тарелке в основном бежевые цвета, а любимые блюда включают бутерброды с арахисовым маслом и джемом, пиццу, пасту, печенье и мороженое, он часто пьет сладкие напитки.

Как писал сайт KP.RU, ранее экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала президента Соединенных Штатов Джо Байдена «подростком с кучей морщин».

«Подростки с множеством морщин…Взрослые ведут себя иначе», – написала она, комментируя фотографию, на которой запечатлен американский лидер, вытирающий глаз салфеткой.

25 апреля действующий президент США Джо Байден официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок на предстоящих в 2024 году выборах.

В феврале бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что администрация президента США скрывает правду о состоянии здоровья американского лидера Джо Байдена, что вызывает «тревогу».

«Большинство американцев видят, что ментальное здоровье Байдена находится в полном упадке … Это вызывает тревогу, учитывая, что я уже отправил в Белый дом три письма с требованием, чтобы президент прошел этот тест и обнародовал результаты», - сказал Джексон.