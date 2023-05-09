Зеленский сообщил о разработке «фундаментально новой концепции безопасности» Украины Фото: REUTERS

Президент Украины Зеленский сообщил, что на Украине разрабатывается фундаментально новая концепция безопасности.

«Еще одно совещание – безопасность, которое сегодня провел, касается разработки фундаментальной новой концепции безопасности для Украины», - сказал он в видеообращении.

По его словам, новые реформы безопасности коснутся работы школ, экономики, инфраструктуры.

Подробности и суть самой реформы Зеленский не привел.

«Все это будет представлено. Все это будет реализовано», - пояснил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Зеленский подписал указ об установлении в стране Дня Европы, который будет ежегодно праздноваться 9 мая.

В документе сообщается, что День Европы установлен в республике в связи с «осознанием европейской идентичности украинского народа» и «с целью укрепления единства народов Европы, обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте».

Кроме того, он предложил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая.