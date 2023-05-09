B.Z.: В Берлине прохожие побили проукраинского активиста у советского танка Т-34 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Берлина в парке Тиргартен у памятника советскому танку Т-34 спор двух прохожих о конфликте на Украине перерос в массовую драку, об этом сообщила газета B.Z.

«Детские игры переросли в побоище у советского мемориала днем в воскресенье», - сказано в публикации.

Журналист пояснил, что все началось с замечания, которое полицейский сделал забравшимся на танк детям, которые гуляли в парке вместе со взрослыми.

В статье отметили, что в этот момент к мемориалу подошел мужчина с украинским флагом за спиной. Начался спор, который позже перерос в потасовку.

В ходе потасовки пострадал патрульный, пытавшийся разнять дерущихся. Проукраинского активиста с травмой головы доставили в больницу.

Как писал сайт KP.RU, ранее проукраинские активисты сбросили цветы с российского Т-72 в центре Берлина, который стал мемориалом в память о погибших во время спецоперации русских солдатах. Люди пытались защитить цветы, но это оказалось им не под силу. Полиция отвела в сторону самых агрессивных из них, остальным не помешала растаптывать цветы.

Стихийный мемориал возник накануне. Проукраинские активисты поставили у российского посольства сгоревший танк Т-72, они хотели сделать из него символ «российской агрессии на Украине».

Но получилось ровно наоборот - местные жители стали приносить цветы в память о погибших российских воинах в зоне спецоперации. В посольстве России этот танк назвали символом борьбы с неонацизмом на Украине.

В августе 2022 года в Германии проукраинские активисты устроили массовую драку во время показа фильма американского кинорежиссера Оливера Стоуна о Майдане под названием «Украина в огне».