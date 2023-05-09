Вучич заявил, что Сербия предложила поправку к готовящейся антироссийской резолюции Совета Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белград предложил поправку к готовящейся резолюции Совета Европы с «нападками на Россию», потребовав соблюдения территориальной целостности всех государств - членов организации, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире Happy TV.

Вучич отметил, что на предстоящем в Рейкьявике саммите глав государств и правительств Совета Европы готовится принятие резолюции с осуждением Москвы.

«Они говорят, что защищают территориальную целостность Молдавии, Грузии», - сказал Вучич.

По его словам, Сербия предложила поправку о том, что соблюдается целостность и всех остальных государств-членов Совета Европы.

«Если не захотят ее принять, я не поеду в Рейкьявик», - предупредил президент республики.

Как писал сайт KP.RU, в январе первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что признание независимости Косова отозвала уже десятая по счету страна.

Он указал, что все заявления хранятся у Белграда, однако их перечень власти не раскрывают.

Дачич также добавил, что Сербия активизирует усилия по отзыву признания независимости самопровозглашенного Косова в ответ на нарушение Приштиной вашингтонских соглашений, согласно которым непризнанное образование не имеет права подавать заявки на вступление в международные организации.